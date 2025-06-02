إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للمرة الثانية، تحدٍّ لفريق العظام بجراحات اليوم الواحد بأشمون

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للمرة الثانية، وهو تحدي لفريق العظام بجراحات اليوم الواحد بأشمون.

ألم شديد بالركبة وصعوبة فى الحركة نتيجة لوجود رباط صليبي بالركبة اليمنى



وقالت: استقبلت عيادة العظام بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، وهو يعانى من آلم شديد بالركبة وصعوبة فى الحركة نتيجة لوجود رباط صليبي بالركبة اليمنى، وقد تم إجراء هذه الجراحة للمريض قبل ذلك، ولكن الجراحة لم تكلل بالنجاح،وبالفعل تم عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة وتحضير المريض للعمليات.

وأوضح الدكتور سامي إبراهيم عقرب الطبيب المعالج أنه فى عمليات المراجعة يتم وضع الرقعة الوترية في مكان الرباط الصليبي القديم، وفى نفس الوقت يتفادى مكان القناة العظمية الخاصة بالعملية السابقة، وقد تم عمل قناة عظمية جديدة فى عظمة الفخذ فى مكان مناسب وبعيد مليمترات عن القناة الجديدة.

كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أعلنت عن تفاصيل نجاح مستشفى بنها التخصصي في إنقاذ حياة طفل مصاب بجرح طعني بالصدر.

إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات

وقال الدكتور محمود البرنس عباس مدير مستشفى أطفال بنها التخصصي، إن فريق قسم جراحة الأطفال بالمستشفى تمكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، حيث تم نقل الطفل عبر طوارئ وزارة الصحة والسكان إلى المستشفى، وهو يعاني من جرح طعني بالصدر من الجهة الأمامية، وجرح طعني من الصدر من الجهة الخلفية.

إدخال الطفل العناية المركزة بقسم الجراحة واستعادة العلامات الحيوية

وأكد أنه فور استقبال الطفل تم إدخاله العناية المركزة بقسم الجراحة واستعادة العلامات الحيوية وتجهز الطفل عبر إجراء الأشعة المقطعية وأشعة بالصبغة على المريء.

وأشار إلى أنه “تم استدعاء فريق الجراحة والتخدير على الفور وذلك لخطورة حالة الطفل، وتم إجراء استكشاف للصدر عن طريق المنظار الجراحي، وتبين وجود تهتك لعضلة الحجاب الحاجز ووجود المعدة بالصدر ووجود ثقب بالمعدة”.

وتابع: “تم اصلاح تهتك الحجاب الحاجز وإصلاح ثقب المعدة وخروج الطفل من غرفة العمليات بحالة جيدة ومستقرة”.

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