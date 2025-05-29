الصحة السودانية تعلن تسجيل 1375 إصابة جديدة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، تسجيل 1375 إصابة جديدة بالكوليرا.

إصابات الكوليرا في السودان

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيانها: إن هناك تصاعد في حالات إصابات الكوليرا المسجلة في مناطق العاصمة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن وفاة أكثر من 170 شخصا خلال أسبوع بسبب تفشي الكوليرا.

وقال وزير الصحة المكلف بولاية الخرطوم فتح الرحمن محمد الأمين، إن إجمالي الحالات المصابة بالكوليرا في عموم الولاية بلغ 1031 حالة، مقابل شفاء 531 حالة، وخروجها من مراكز العزل.

وأوضح أن هناك انخفاضًا في أعداد الحالات نسبة لعدة تدابير اتخذتها السلطات.

عمليات التطعيم ضد الكوليرا

كما أشار إلى استئناف ضخ المياه النظيفة من المحطات بعد عودة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تدشين عمليات التطعيم ضد الكوليرا في جبل الأولياء في جنوب الخرطوم مع زيادة فرق الاستجابة الطبية السريعة على الأرض.

كذلك كشف الوزير عن إحالة أعداد كبيرة من المرضى المنومين في مراكز العزل التي كانت مكتظة إلى مراكز أخرى تم تجهيزها، مبينًا أن هناك وفرة في الأسرة والعنابر والموقف الدوائي.



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