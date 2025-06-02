الكشف عن آخر تطورات ملف توفير الأدوية بمؤتمر صحفي لوزير الصحة ورئيس هيئة الدواء

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بخصوص توافر الدواء ومحققات التوطين.

استقبال 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية أعلنت عن استقبالها ما يقرب من 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وقد تم توزيع هذه الاستفسارات والشكاوى على الإدارات المعنية داخل الهيئة والتعامل معها وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والسرعة بنسبة إنجاز تقترب من 100%.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين وتعزيز ثقتهم في المنظومة الدوائية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تلقت ما يقرب من 700 استفسار وشكوى من المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تناولت أبرز الموضوعات المتعلقة بـتوافر الأدوية، والإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالمستحضرات والمنشآت الصيدلية، حيث جرى فحصها والتعامل معها وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والسرعة حيث تنوّعت ما بين استفسارات عن المستحضرات الصيدلية، ومتطلبات رقابية، وشكاوى تتعلق بتوافر الأدوية وجودتها.



وقد أكدت الهيئة أنها تعاملت مع هذه البلاغات بكفاءة عالية، محققة نسبة إنجاز بلغت قرابة 100%، من خلال تحسين مستمر ورفع كفاءة الخدمات، وتدريب مستمر للكوادر البشرية بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة، ومتابعة دقيقة من القيادات على كافة المستويات لضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، ودعم سبل التواصل المجتمعي في إطار من الخصوصية، والسرية، والمساواة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية وتوجيهات الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، على أهمية تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعال لهيئة الدواء المصرية مع المواطنين، والعمل على تحقيق رضائهم، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، من حيث تلقي الاستفسارات والشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها واستمرار الجهود، والعمل على تذليل كافة العقبات، والاستجابة السريعة، وذلك بهدف تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي، والعمل على وصول الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية للمرضى وذويهم، وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم خدمات الهيئة للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة، بالإضافة إلى اهتمام القيادات على كافة المستويات بالهيئة بمتابعة الاستفسارات والشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.



يأتي هذا التفاعل السريع انعكاسًا لسياسة الهيئة في التواصل الفعّال مع المواطنين، وسعيها الدائم لتعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمة الدوائية الآمنة والفعالة لكل مواطن، ضمن إطار التوجيهات الحكومية بتطوير الأداء المؤسسي.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين استخدام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لتقديم الشكاوى والاستفسارات وذلك من الخط الساخن للمنظومة 16528.

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