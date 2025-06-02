محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول موسم 2024-2025

توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول موسم 2024 /2025.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة للمرة الخامسة والتي يحصل فيها النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال الموسم.

وشهد الموسم المنقضي، تألق محمد صلاح مع نادي ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات، وساهم محمد صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك من خلال أهدافه المؤثرة.

محمد صلاح حصل على ثالث جائزة له في الموسم الماضي، حيث إنه كان قد حصل على الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة الكتاب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أسهم في 57 هدفًا مع ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات، بعدما سجل 34 وصنع 23 آخرين.

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر العصور بإجمالي 186 هدفًا في المسابقة، سيدخل الموسم المقبل متأخرًا بفارق هدف واحد عن أندرو كول صاحب المركز الرابع.

حسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.