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رياضة

بي بي سي تنصب محمد صلاح ملكا على الدوري الإنجليزي 2025

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، كأفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يتفوق محمد صلاح بمفرده في عدد الأهداف المسجلة برصيد 28 هدفًا وصناعة الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، كما سجل الرقم القياسى لأكبر عدد من المشاركات فى الأهداف فى موسم مكون من 38 مباراة".

وأضافت "عندما تم سؤال عدد كبير من خبراء ومعلقى بى بى سى سبورت عن اللاعب الأفضل فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، اتفق الجميع على اختيار اللاعب المصري محمد صلاح".

وقال النجم الإنجليزى السابق كريس سوتون والمحلل فى هيئة الإذاعة البريطانية عن الفرعون المصري "أرقامه مذهلة، فقد سجل أو ساعد فى إحراز 46 هدفا فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وهذا أكثر مما تمكن مانشستر يونايتد من تحقيقه، كيف لا تصوت لمحمد صلاح كأفضل لاعب فى العام؟".

واختار كريس سوتون النجم الإنجليزى السابق كل من، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وموريلو لاعب نوتنجهام فورست وديكلان رايس لاعب أرسنال فى قائمة الأفضل بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم خلف محمد صلاح.

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محمد صلاح ليفربول إذاعة بى بى سى عربى البريطانية

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