الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

محمد صلاح يتصدر قائمة مميزة في دوريات أوروبا الكبرى

محمد صلاح
محمد صلاح

احتل نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الدوريات الأوروبية الكبرى، عن موسم 2024-2025.

محمد صلاح الأكثر تأثيرا في أوروبا 

جاء ذلك، بحسب التصنيف الصادر عن مركز الدراسات الرياضية السويسري "cies"، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل الأداء الفردي، ومدى تأثير اللاعب على نتائج فريقه في مباريات الموسم، ما يمنح هذا التتويج طابعًا تحليليًا يعكس القيمة الحقيقية للنجم المصري في الملاعب الأوروبية.

وضمت قائمة اللاعبون الأكثر تأثيرًا في أنديتهم كل من:

1. محمد صلاح (ليفربول) – 100.0

2. لامين يامال (برشلونة) – 99.6

3. بيدري ونزاليس (برشلونة) – 98.7

4. مايكل أوليس (بايرن ميونخ) – 98.1

5. جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) – 96.2

6. جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن) – 94.1

7. فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 93.6

8. رافينيا بيلولي (برشلونة) – 93.2

9. ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) – 92.6

10. كول بالمر (تشيلسي) – 92.4

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