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في إطار دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية

محافظ دمياط يفتتح مبنى الرعاية الاجتماعية ويشيد بجهود جمعية البر والتقوى

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح مبنى الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة

 

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، مبنى الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، التابع لجمعية البر والتقوى المصرية، وذلك ضمن جهود المحافظة في دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات اجتماعية وإنسانية للفئات الأولى بالرعاية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والأستاذ جمال زين العابدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

 

محافظ دمياط يفتتح مبنى الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة ويشيد بجهود جمعية البر والتقوى
محافظ دمياط يفتتح مبنى الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة ويشيد بجهود جمعية البر والتقوى

 

 

جولة تفقدية داخل أقسام المؤسسة

وخلال جولته داخل المبنى، تفقد المحافظ الحضانة التابعة للجمعية، واطلع على الأنشطة والخدمات التربوية المقدمة للأطفال، كما شملت جولته المطبخ الرئيسي، وغرف الإقامة المُجهزة للنزلاء، ومخزن الأدوية، إضافة إلى الإجراءات الصحية المتبعة، والمخزن الخاص بحفظ الأغذية.

إشادة بالمستوى الخدمي والتعاون المجتمعي

أشاد محافظ دمياط بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المؤسسة، مثمنا الجهود المبذولة من جانب جمعية البر والتقوى في توفير بيئة آمنة وداعمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذا الصرح يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين المجتمع المدني والدولة في خدمة المواطنين.

دعم مستمر لمبادرات التكافل

وأكد الدكتور الشهابي دعم المحافظة الكامل للمبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافل، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة لضمان جودة الخدمات المقدمة، وفقا لأعلى المعايير الصحية والإنسانية.


 

 

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