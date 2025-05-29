محافظ دمياط يتفقد ساحة انتظار رحلات اليوم الواحد ويتابع جاهزية الطفطف برأس البر

اختتم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولته الميدانية التي أجراها اليوم بمدينة رأس البر، والتي رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، بتفقد ساحة انتظار رحلات اليوم الواحد، وذلك بحضور اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية للمدينة.

محافظ دمياط الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الصيف

رفع كفاءة منظومة النقل السياحي

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مشددًا على ضرورة رفع درجة الجاهزية في مختلف المواقع السياحية والخدمية لاستيعاب الإقبال المتوقع من الزائرين والمصطافين.

كما تفقد المحافظ جاهزية مركبات "الطفطف" المخصصة لنقل الزوار داخل المدينة، والبالغ عددها 40 مركبة، مشيرًا إلى أهمية استكمال أعمال التجهيز وتوحيد الشكل الخارجي للمركبات بما يعكس الهوية السياحية للمدينة.

تحسين تجربة الزائر وتعزيز الخدمات السياحية

وأكد الدكتور الشهابي أن تطوير منظومة النقل السياحي يُعد من أولويات خطة المحافظة لاستقبال موسم الصيف، بما يضمن راحة الزوار وسلاسة تنقلهم داخل المدينة، مشددًا على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تقديم خدمة تليق بمكانة رأس البر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر.



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