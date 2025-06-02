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محافظات

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2-6-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

تشهد أسواق محافظة الفيوم، تراجعا غير مسبوق في أسعار  الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، اليوم الإثنين، 7 جنيهات عن أسعار الأمس، وتراوحت الأسعار ما بين  75 و85 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 70 و74 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها.

 

وتراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 90 و105 جنيهات، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 75 و80 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 95 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

 

وتراوح سعر كيلو البانيه 180 و195 جنيها، وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 90 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 180 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

 

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

 

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة  وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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