الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد تسريبه، تعليم أسيوط تقرر استبدال امتحان الجبر للشهادة الإعدادية وتأجيله للفترة الثانية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، فيتو

أجلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط امتحان مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي للفترة الثانية من امتحانات اليوم واستبدال الوقت بمادة التربية الفنية وذلك كإجراء احترازي لمنع حالات الغش وتبديل الورقة الامتحانية خاصة بعد تسريب الامتحان وتداول الأسئلة منذ الساعة الأولى من صباح اليوم.

استبدال امتحان الجبر بآخر بعد التأكد من تسريبه 

وفي هذا السياق أكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن اللجنة القانونية لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط رصدت تداول امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي على قنوات التليجرام في جروبات الغش وعلى الفور تم اتخاذ اللازم وتأجيل امتحان الجبر للفترة الثانية بدلا من امتحان مادة التربية الفنية وذلك بعد التأكد من تسريبه واستبداله بامتحان اخر بديل مجهز سابقا وذلك منعا للغش.

ويؤدي اليوم السبت 77 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي «الجبر والإحصاء والتربية الفنية، داخل 239 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من العمل لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لتوفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، وتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

ومن جانبه قال محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إعلان كشوف المناداة وأسماء الطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا الإدارات بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

تأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط: الإنجليزي صعب وبيفتشونا ذاتيا منعا للغش (فيديو)

محافظ أسيوط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من اللجان (صور)

وشدد محافظ أسيوط في تعليماته، على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الإعدادية التليجرام الثالث الاعدادى الجبر والإحصاء الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية بمحافظة اسيوط امتحان الجبر والإحصاء امتحان مادة الجبر والاحصاء امتحانات الشهاده الاعداديه امتحان مادة الجبر وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

77 ألف طالب يؤدون امتحانات الجبر والتربية الفنية في 239 لجنة إعدادي بأسيوط

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط: الإنجليزي صعب وبيفتشونا ذاتيا منعا للغش (فيديو)

جامعة أسيوط: إنشاء أول ملعب شاطئي بمدينة الطالبات لدعم الأنشطة

محافظ أسيوط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من اللجان (صور)

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي ويفتتح المعرض السنوي للأنشطة المدرسية (صور)

77 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الإنجليزي والعلوم بأسيوط

إلغاء امتحان طالبين والخصم للملاحظين في أول امتحانات الإعدادية بأسيوط

وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية (صور)

الأكثر قراءة

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

السيطرة على حريق بطريق الواحات جراء تصادم سيارتين إحداهما محملة بالمواد البترولية

ماذا أصاب صحة الزعيم؟ شقيق عادل إمام يوضح لـ "فيتو"

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية