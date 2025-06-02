الإثنين 02 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

نوال الزغبي تسجل أغنية جديدة لطرحها بعد عيد الأضحى

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

سجلت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي أغنية جديدة تمهيدا لطرحها قريبا  علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب وذلك بعد موسم عيد الأضحي لعام 2025 

أغنية نوال الزغبي الجديدة 

وتتعاون نوال الزغبي في أغنيتها الجديدة التي سجلتها مؤخرا مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول وذلك بعد تعاونهم سويا في أكثر من أغنية.

وطرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرا  الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “ يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

برنامج رامز إيلون مصر

 كانت المطربة اللبنانية نوال الزغبي شاركت خلال شهر رمضان الماضي في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، مع محمد نور تنفيذًا لمقلبه المعتاد.

واستعان رامز جلال بكل من نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز جلال.

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