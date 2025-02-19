الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

برنامج رامز إيلون
برنامج رامز إيلون مصر، فيتو

تفاصيل مثيرة ومرعبة في نفس الوقت يعتمد عليها النجم رامز جلال ببرنامجه الجديد “رامز ايلون مصر” الذي سيعرض خلال موسم رمضان المقبل 2025.

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر 

ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي واحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفي فى شخص آخر.

ويصعد مشاركون في البرنامج على المسرح ويقدمون بعض الأغاني أو كادرات تمثيلية، ويبدأ رامز في التقليل منهم على المسرح، ومع فاصل قليل يختفي رامز وفجأة يظهر بالمسرح بشكل مختلف ومعه ريبوت في هيئة كلب ويبدأ في مضايقة الضيف، بطرق مختلفة إلي أن يجعله يترك البرنامج ويذهب لغرفته.

برنامج رامز إيلون مصر 

وبعد ذهاب الضيف لغرفته، وظهور رامز على المسرح له في شكله الحقيقي يعتقد الضيف أن الملقب قد انتهى، ومن هنا يبدأ المقلب الثاني داخل غرفة الضيف.

ضحايا رامز جلال في برنامجه  

ووقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا الفنان أحمد العوضي والمخرج محمد سامي واللاعبين  أحمد السيد زيزو وأشرف بن شرقي والفنانة فيفي عبده.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

وكان الفنان رامز جلال قد شارك في رمضان الماضي 2024 ببرنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبد الناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر رامز جلال ضحايا رامز جلال برنامج رامز ايلون مصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية