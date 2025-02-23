رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

استطاع فريق برنامج "برنامج رامز إيلون مصر" الإيقاع بالفنان أحمد العوضي ليكون أحد ضحايا رامز جلال هذا العام.

وأكد أحد المقربين من البرنامج أن أحمد العوضي حصل على ما يقرب من 8 ملايين جنيه مقابل ظهوره في الحلقة.

تفاصيل برنامج "رامز إيلون مصر"

ويبدأ البرنامج بفقرة لجنة التحكيم على أحد المسارح، والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي، وأحد لاعبي كرة القدم، بالإضافة إلى رامز جلال الذي يتخفى في شخصية أخرى.

يصعد المشاركون في البرنامج على المسرح لتقديم بعض الأغاني أو مشاهد تمثيلية، ويبدأ رامز جلال في التقليل من أدائهم بطريقة ساخرة، مما يثير التوتر والجدل. وبعد فاصل قصير، يختفي رامز فجأة ليعود للمسرح بشكل مختلف تمامًا، مصطحبًا روبوتًا في هيئة كلب، ويبدأ في مضايقة الضيف بطرق مبتكرة، حتى يضطر الضيف لمغادرة المسرح والتوجه إلى غرفته.

برنامج "رامز إيلون مصر"

وبعد دخول الضيف إلى غرفته واعتقاده أن المقلب قد انتهى، يفاجأ بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، ليدرك أن ما حدث على المسرح لم يكن سوى البداية، حيث يبدأ الجزء الثاني من المقلب داخل الغرفة، في أجواء مليئة بالمفاجآت والمواقف الكوميدية.

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