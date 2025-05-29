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ثقافة وفنون

أغنية "يا مشاعر" لـ نوال الزغبي تقترب من 300 ألف مشاهدة فى يومين

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

 اقتربت أغنية “يا مشاعر” للفنانة اللبنانية نوال الزغبي من تحقيق 300 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد يومين فقط من طرحها.

 

وحققت الأغنية نحو 294 ألف مشاهدة حتى الآن، وهي الأغنية الأولى من ألبوم نوال الزغبي الجديد، وطرحتها أول أمس الثلاثاء عبر يوتيوب وعدد من تطبيقات الموسيقى.

 

برنامج رامز إيلون مصر

 كانت المطربة اللبنانية نوال الزغبي شاركت خلال شهر رمضان الماضي في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، مع محمد نور تنفيذًا لمقلبه المعتاد.

واستعان رامز جلال بكل من نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز جلال.

 

 

 

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نوال الزغبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنية يا مشاعر اخبار الفن

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