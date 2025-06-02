الإثنين 02 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

حلا شيحة تكشف تجربتها مع القرآن الكريم

حلا شيحة
حلا شيحة

أكدت الفنانة حلا شيحة على تقديم فيديو جديد لجمهورها اليوم في الساعة الـ 9 مساءً، وذلك عبر قناتها الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تتحدث فيه عن تجربتها مع القرآن الكريم وكيف انتشلها من الأزمات والصعوبات التي مرت بها في حياتها.

 

وكتبت حلا شيحة منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: امتي ركزت مع القرآن الكريم أول مرة، وإزاي وليه ابتديت أحبه، النهاردة بالليل الساعة 9 بتوقيت القاهرة على يوتيوب، هحكيلكم من البداية.

 

على الجانب الأخر،  وجهت حلا شيحة رسالة لجمهورها بكيفية اليقين بالله، موضحة أنها تعرضت لفترة تقلُّب في مشاعرها بعد تقربها والتزامها دينيًا، مؤكدة أن الجميع يمر بهذه المرحلة ولكنها حاليًا تغلبت عليها والتزمت دينيًا مرة أخرى، حيث قالت الفنانة في مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب: ربنا بيغير الأحوال، محدش أبدًا ييأس من رحمة ربنا، محدش يقول أنا مش هعرف أنا مش كويس ربنا مش هيستجيب، مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها أنا ليا رب كريم وغفور وودود وقريب ومجيب أول ما أنادي له هيرد عليا وهيساعدني.

 

وأضافت حلا شيحة: ربنا سبحانه وتعالى بيدي الدنيا لكل الناس للمؤمنين وغير المؤمنين، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فيكون دايمًا قلبنا اللي ربنا بينظر عليه أننا بنحبك يا رب، أننا معلش بنغلط بس أنت الغفور، أنك تكون طمعان وغرقان في كرم ربنا أوي أنك تكون عارف يقينًا إن ربنا هيغفر لك.

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