G-Dragon ينفي شائعات مواعدة سانا عضوة TWICE

نفت وكالة Galaxy Corporation، المسؤولة عن إدارة أعمال الفنان الشهير G-Dragon، بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين سانا عضوة فرقة الكيبوب TWICE.

جاء هذا النفي في بيان رسمي أصدرته الوكالة، أوضحت فيه تفاصيل التفاعلات التي أثارت هذه الشائعات.

وأكدت الوكالة في بيانها أن G-Dragon شارك في تصوير حلقة من برنامج "Fridge Interview" بتاريخ 14 أبريل، وذلك بصحبة كل من Dex وسانا. وأشارت إلى أن هذا التصوير جاء بعد يوم واحد من بث الحلقة الأخيرة لبرنامج "Good Day" على قناة MBC.

وفيما يتعلق بالتفاعل الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي الذي أعاد إشعال الشائعات، أوضحت Galaxy Corporation أن فرقة TWICE ظهرت كضيفة خاصة في حفل فرقة Coldplay الذي أقيم في كوريا يوم 22 أبريل ونشرت صورة من الحفل. بعد ذلك، قام G-Dragon بنشر قصة على حسابه الخاص في وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار فيها إلى سانا كبادرة ودية بين الفنانين.

وأفاد البيان بأن مشاركة G-Dragon في تصوير برنامج "Fridge Interview" جاءت بناءً على صداقته مع Dex، وأن ظهور سانا في البرنامج تم ترتيبه في اليوم الذي سبق التصوير.

وفيما يتعلق بسبب عدم تعليق الوكالة على شائعات المواعدة مع سانا منذ البداية، بررت Galaxy Corporation ذلك بخوفها من "حرق" أو الكشف المبكر عن مفاجأة ظهور G-Dragon في برنامج "Fridge Interview"، مما كان سيؤثر على التشويق والترويج للحلقة.

تجدر الإشارة إلى أن شائعات المواعدة بين النجمين كانت قد عادت للظهور مؤخرًا بعد سلسلة من التفاعلات الملحوظة بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار فضول وتكهنات الجماهير.

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