سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

أثار الإعلامي توفيق عكاشة المخاوف مجددًا، برسالة غامضة وجهها للجميع، دون توضيح، مشيرًا إلى أن الجميع سيندم، في وقت لا ينفع فيه الندم، وأن الشعور بالندم لن يستثنى منه أحد.

شروط ومحددات الدول الإقليمية



كما كشف توفيق عكاشة عن الدولة التي يمكن أن تكون دولة إقليمية، مؤكدًا أن الدول الإقليمية لها شروط ومعايير وقواعد، منها القوى البشرية والاقتصادية، والقوة العسكرية المشاركة في العمليات العسكرية، وحققت انتصارات.

وقال توفيق عكاشة عن شروط الدول الإقليمية: "الدول ذات القوة الإقليمية لها شروط ومعايير قواعدها الأساسية ١- القوى البشرية المنتجة- القوة الاقتصادية المتمكنه ٣- القوة العسكرية المشاركة فى العمليات العسكرية وحققت انتصارات متتالية من هنا يقال عليها قوة إقليمية ولا يعتد بالذباب الإلكتروني في التقيم سواء مع أو ضد".

توفيق عكاشة يثير المخاوف برسالة غامضة



وأثار توفيق عكاشة الجدل والمخاوف برسالة وجهها للجميع، وقال فيها: "سوف يندم الجميع في وقت لا ينفع فيه الندم ودون استثناء"



وعلق البلوجر أحمد حمدي "دون استثناء؟ يعني اللي ماشي صح زي اللي ماشي غلط؟... يا ريت تخلي كلامك واضح وصريح لو عندك معلومه صحيحة قولها بلاش طلاسم".

أما البلوجر عبد الغني فقال: "ماذا تعني بسيندم الجميع"

وعلق عدد من النشطاء متسائلين "ماذا سيحدث.. طمنا!"

العالم يشهد حدثًا جسيمًا



يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة أثار حالة من القلق والخوف بين النشطاء، مؤخرًا، برسالة غامضة تحمل في طياتها تحذير من حدث جسيم سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.

حدث جسيم يحدث في العالم، فيتو



وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة والمثيرة للقلق والمخاوف: "سوف يشهد العالم حدثا جسيما خلال الفترة القادمة".

أثارت رسالة توفيق عكاشة، عن الأحداث الجسيمة التي سيشهدها العالم في الفترة المقبلة، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أظهر مخاوفه قائلًا: "ربنا يستر"، في حين تساءل العديد من النشطاء عن سر الرسالة الغامضة لتوفيق عكاشة.



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