الحرب تستعر، تدمير 160 مسيرة أوكرانية ومهاجمة أهداف في العمق الروسي

هاجمت أوكرانيا أهدافا في العمق الروسي، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدميرها لأكثر من 160 مسيرة أوكرانية.

وكانت أعلنت مواقع عسكرية في روسيا، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة كوندراتيفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات الروسية دخلت بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي وبدأت عملية تمشيط.

كما أشارت إلى أن القوات الروسية أصبحت على بعد أقل من 18 كلم عن مدينة سومي عاصمة المقاطعة.

جاء ذلك بعدما قدرت أوكرانيا كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرات العسكرية الروسية إثر هجومها بـ7 مليارات دولار.

كييف تشن هجوما بالمسيرات في العمق الروسي

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية: إن كييف شنت هجوما كبيرا على المطارات الروسية، وقام بالإشراف عليه الرئيس الأوكراني، فولوديمير‏ زيلنسكي شخصيا ونفذه رئيس جهاز الأمن وفريقه.

هجوم أوكرانيا على المطارات الروسية

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية: استهداف المطارات الروسية نتج عنه ضرب 41 طائرة استراتيجية داخل العمق الروسي وتم التحضير له منذ عام ونصف.

بدورها، أكدت روسيا اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

أوكرانيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم جوي روسي منذ بدء الحرب

وأعلنت أوكرانيا، مساء أمس الأحد، تعرضها لأكبر هجوم جوي روسي منذ بدء الحرب بأكثر من 472 مسيّرة.

روسيا وأوكرانيا يرسلان وفودا لإسطنبول لإجراء محادثات مباشرة

ومنذ قليل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير‏ زيلينسكي أن كييف سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا.

كذلك قالت وسائل إعلام روسية إن وفد روسي غادر متوجّهًا إلى تركيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

تركيا تقترح استضافة لقاء بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

قال وزير الخارجية التركي: إن أنقرة اقترحت استضافة لقاء بين ترامب وبوتين وزيلينسكي.

أوكرانيا تبدى استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا

وأبدت أوكرانيا، الأربعاء الماضي، استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنها طالبت بأن تقدم موسكو شروطها للسلام مسبقًا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على منصة إكس: نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم، مضيفًا أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها.

كما قال وزير الدفاع الأوكراني أن كييف أرسلت إلى موسكو وثيقتها بشأن شروط وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرته "تاس".

مفاوضات روسيا وأوكرانيا

وجاء ذلك، بعدما أعلنت روسيا، الأربعاء الماضي، أنها أعدت مسودة مذكرة سلام تتضمن شروطها لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع استعدادها لتقديمها إلى كييف في جولة مفاوضات مباشرة ثانية تقترح إجراءها بإسطنبول في 2 يونيو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيان: إن "وفدنا مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني والإدلاء بالتوضيحات الضرورية خلال جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بإسطنبول الإثنين في الثاني من يونيو"، وفق فرانس برس..

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