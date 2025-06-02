ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

حرص ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادي بيراميدز، على حضور الاجتماع التنسيقي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة ، إلى جانب رؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز، ومعه كأس دوري ابطال افريقيا.

وفاز فريق بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على صن داونز أمس.

ووصل الى الاجتماع المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ممثلًا عن القلعة البيضاء، في أول مشاركة رسمية بعد مقاطعة الزمالك لاجتماع رابطة الأندية الأخير، بالإضافة إلى نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، واللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي.

أبرز الملفات على طاولة النقاش

ويتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، في مقدمتها مناقشة لائحة القيد للموسم الجديد، وتحديد عدد اللاعبين الأجانب المسموح بقيدهم في الدوري الممتاز، حيث تميل أغلب آراء اتحاد الكرة إلى الإبقاء على العدد الحالي دون تغيير. كما شمل النقاش ملف الأندية المدينة وإمكانية السماح لها بتسجيل لاعبين جدد بشروط محددة.

كما يبحث المجتمعون منظومة تراخيص الأندية، والتعديلات المقترحة على لائحة المسابقة، إلى جانب الشكل النهائي لبطولات قطاعات الناشئين والشباب، ومواعيد انطلاق وختام الموسم، بما يتناسب مع أجندة المشاركات الدولية والقارية.

لا هبوط هذا الموسم وتحضيرات للموسم المقبل

ويؤكد الاجتماع استقرار رابطة الأندية على إلغاء الهبوط في الموسم الحالي 2024-2025، مع مناقشة آلية الهبوط لباقي الأقسام، بما يحقق التوازن التنافسي ويحافظ على العدالة في توزيع الفرق بالمواسم المقبلة.

كما يتم استعراض الجدول الزمني المقترح لمسابقة الدوري، مع التأكيد على ضرورة تنسيق المواعيد بما لا يتعارض مع المشاركات الخارجية للمنتخبات والأندية.

قرارات سابقة لاتحاد الكرة

وفي السياق ذاته، كانت اللجنة الفنية باتحاد الكرة قد أوصت في اجتماعها الأخير بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقبلة في ديسمبر بالدوحة، إلى جانب تعيين أحمد حسن مديرًا عامًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

كما تم تعيين محمود فايز مشرفًا على محللي الأداء، فيما سيشرف عصام الحضري على مدربي حراس المرمى في المنتخبات الوطنية باستثناء المنتخب الأول.

فتح باب القيد استثنائيًّا للأهلي

وكان اتحاد الكرة قد قرر فتح باب القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو، نظرًا لمشاركته في كأس العالم للأندية، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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