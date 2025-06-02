اتحاد الكرة يبرز مكاسب بيراميدز "بطل أفريقيا الجديد"

دوري أبطال أفريقيا، أكمل نادي بيراميدز مسلسل نجاحات الكرة المصرية في الآونة الأخيرة عندما توج بلقب النسخة رقم 61 لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد تفوقه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (2 – 1) في المباراة النهائية التي أقيمت أمس (الأحد) على ملعب الدفاع الجوي وأدارها الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

مكاسب بيراميدز بطل أفريقيا الجديد

بطل أفريقيا الجديد خاض 16 مباراة في مسيرة التتويج بدأها أمام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي وحقق 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارتين وزار شباك منافسيه 37 مرة وهو واحد من أعلى الأرقام في تاريخ البطولة، مقابل 14 هدفًا استقبلتها شباكه، كما تربع مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي في صدارة هدافي هذه النسخة برصيد 6 أهداف كان آخرها هدف التقدم الذي زار به شباك الحارس الكبير رونوين ويليامز في المباراة النهائية.

اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي استعرض أبرز مكاسب بطل أفريقيا الجديد والكرة المصرية بعد هذا اللقب الكبير في النقاط التالية:

- أضاف بيراميدز اللقب رقم 19 للأندية المصرية في المسابقة الأهم على مستوى الأندية وعزز صدارتها لكل أندية "قارة المواهب" بفارق 12 لقبًا عن الأندية المغربية التي توجت باللقب 7 مرات عبر الثلاثي الجيش الملكي وثنائي مدينة الدار البيضاء الوداد والرجاء.

- أبقى "السماوي" اللقب في حوزة مصر للمرة الثالثة تواليًا والخامسة في النسخ الست الأخيرة بعد أن توج الأهلي باللقب في نسختي 2020 و2020 - 2021 وفي نسختي 2022 – 2023 و2023 - 2024 وهو إنجاز فريد لم يتحقق لأي بلد آخر منذ انطلاق المسابقة قبل 60 عامًا.

- بات بيراميدز النادي المصري الرابع الذي يتوج باللقب بعد الأهلي (12 لقبًا) والزمالك (5 ألقاب) والإسماعيلي (لقب واحد) وهو أكبر عدد من الأندية يحرز البطولة من بلد واحد من انطلاقة النسخة الأولى عام 1965.

- تخطى بيراميدز الثنائي الجنوب أفريقي أورلاندو بيراتس وصن داونز في نصف نهائي ونهائي هذه النسخة بدون أي خسارة وأكمل نجاحات الكرة المصرية في مواجهة نظيرتها الجنوب أفريقيي بعد فوز منتخب تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا (1 – 0) في كأس أفريقيا للشباب خلال أبريل الماضي.

- بيراميدز وضع حدًا لصمود البطل شبه الدائم لجنوب أفريقيا وألحق به أول خسارة بعد 10 مباريات متتالية نجح فيها في العودة من القاهرة بالفوز أو التعادل أمام الأندية المصرية منذ خسارته (0 – 2) أمام الأهلي في ذهاب ربع نهائي المسابقة في نسخة 2020 بثنائية طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

- خسر "برازيل أفريقيا" أمام أحد الأندية المصرية في النهائي للمرة الثانية بعد أن سبق لهم الهزيمة أمام الأهلي (1 – 4) في مجموع لقائي نهائي نسخة 2001.

- لقب بيراميدز كان التاسع على التوالي والـ 37 لأندية شمال أفريقيا في المسابقة وهو رقم يعكس هيمنة الأندية العربية على البطولة بفارق شاسع عن أندية وسط القارة التي توجت به 12 مرة وأندية الغرب التي أحرزته 10 مرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.