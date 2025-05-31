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رياضة

رابطة الأندية تبرز أرقام الأهلي في موسم التتويج بالدوري الـ 45

الأهلي
الأهلي

أبرزت صفحة رابطة الأندية المحترفة أرقام النادي الأهلي في موسم التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

 

أرقام النادي الأهلي في موسم الدوري 

 

 خاض الأهلي 25 مباراة في الدوري الممتاز موسم 2024-2025، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة واحدة.

وسجل الأهلي 52 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا، وحافظ الأهلي علي نظافة شباكه في  13 مباراة.

ويعد إمام عاشور هداف فريق الأهلي في الدوري برصيد 13 هدفا علاوة علي أنه أفضل صانع ألعاب بـ 7 مساهمات.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه.

 

نتائج الأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد حصد اللقب 45

الأهلي (5-2) سيراميكا.

 زد (0-1) الأهلي .

الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري.

 البنك الأهلي (0-0) الأهلي .

الأهلي (2-0) المصري. 

 الأهلي (0-0) إنبي.  

الأهلي (2-0) سموحة.

الأهلي (2-0) الجونة.

 فاركو (1-1) الأهلي.

 الأهلي (2-2) بيراميدز. 

 مودرن سبورت (1-3) الأهلي.

 الأهلي (2-1) بتروجيت. 

 الأهلي (1-0) غزل المحلة. 

الإسماعيلي (0-4) الأهلي.

 الأهلي (1-1) الزمالك.

 حرس الحدود (0-1) الأهلي.

 الأهلي (2-0) طلائع الجيش.
الأهلي (0-3) الزمالك (نتيجة اعتبارية لصالح الزمالك بعد انسحاب النادي الأهلي ورفضه الذهاب لملعب المباراة).

الأهلي (1-1) بيراميدز. 

بتروجيت (2ـ3) الأهلي. 

الأهلي (5ـ0) حرس الحدود.

الأهلي (4ـ2) المصري. 

سيراميكا (0ـ1) الأهلي. 

الأهلي (2ـ1) البنك الأهلي. 

الأهلي (6-0) فاركو. 

 

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