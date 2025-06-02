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رياضة

برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم آرسنال

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

 كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، جدد اهتمامه بالتوقيع مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال، خلال الميركاتو الصيفي 2025.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد عاد توماس بارتي نجم آرسنال، إلى طاولة اهتمام برشلونة، لا سيما وأن عقده مع الجانرز ينتهي في الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن اقتراب آرسنال من التوقيع مع مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسييداد، نظير 60 مليون يورو، من الأسباب الرياضية التي تفسر احتمال رحيل بارتي نحو وجهة أخرى.


وكان آرسنال قد دفع 50 مليون يورو في عام 2020، للتعاقد مع توماس بارتي من أتلتيكو مدريد.

 

اتصالات مع برشلونة بشأن الصفقة 

 وأوضحت الصحيفة أن مقربين من بارتي، أجروا مؤخرًا اتصالات مع برشلونة بشأن الصفقة المحتملة.

ورغم أن ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال، أعرب في أكثر من مناسبة، عن رغبته في استمرار بارتي مع الفريق، إلا أن الواقع يشير إلى أن اللاعب دخل الشهر الأخير من عقده، مع عدم وجود تطورات بشأن التجديد.

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