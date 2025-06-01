الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

بعد مقاطعة الرابطة، الزمالك يشارك في اجتماع اتحاد الكرة لبحث شكل الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

أعلن نادي الزمالك، حضور المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول، المقرر له غدًا الاثنين، ممثلًا عن القلعة البيضاء.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول في الثانية عشرة ظهر الغد بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، أندية المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية ومجالس إداراتهم وجماهيرهم بمناسبة الصعود لدوري القسم الأول (الدوري الممتاز) موسم 2025 / 2026، متمنين لهم ولجميع الأندية المصرية دوام التوفيق والتقدم والازدهار.

قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة

وكان قد اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة توصية اللجنة الفنية بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

محمود فايز مشرفا على محللي الأداء

كما قرر مجلس الإدارة تعيين محمود فايز مشرفا على محللي الآداء بالاتحاد والكابتن عصام الحضري مشرفًا على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية عدا المنتخب الأول.

اجتماع مجلس الجبلاية ممتد

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتبار جلسته مفتوحة لمراجعة البرامج الفنية للمنتخبات الوطنية لوضع الموازنات المالية لذلك، واستكمال مناقشة إجراءات القيد للموسم الجديد.

 

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