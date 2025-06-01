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رياضة

اتحاد الكرة يهنئ بيراميدز بعد تتويجه بطلا لأبطال إفريقيا

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

بيراميدز، هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي، نادي بيراميدز ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي في تاريخه متمنيا له دوام التوفيق وللكرة المصرية التقدم والازدهار.

بيراميدز يتوج بدوري أبطال أفريقيا

توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على صن داونز بهدفين مقابل هدف، في إياب نهائي البطولة على ملعب الدفاع الجوي.

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فيتو

بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا

وسجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه، في مرمى صن داونز بالدقيقة  24.

فيما أحرز أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء من ضربة رأس.

سجل رينيرز لاعب صن داونز الهدف الأول في مرمى بيراميدز في الدقيقة 75.

واستمرت محاولات صن داونز لتسجيل هدف، بعد أن احتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع، ولكن نجح بيراميدز في حسم اللقب لصالحه.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق

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