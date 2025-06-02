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محافظ أسيوط يترأس اجتماع الغرفة التجارية ويشيد بتوزيع 2500 بون للأسر الأكثر احتياجًا (صور)

محافظ أسيوط وأعضاء
محافظ أسيوط وأعضاء الغرفة التجارية، فيتو

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك بمقر الغرفة بحي شرق، بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط.

 

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بدعم مناخ الاستثمار بالمحافظة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

تخصيص 2500 بون شراء مواد غذائية لصالح الأسر الأولى بالرعاية

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الحيوي للغرفة التجارية في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة جهودها في توفير فرص العمل والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة، مثمنًا مبادرتها بتخصيص 2500 بون شراء مواد غذائية لصالح الأسر الأولى بالرعاية، والتي سيتم توزيعها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار دعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما استعرض محافظ أسيوط عددًا من القضايا التي تم التعامل معها مؤخرًا، منها جذب استثمارات جديدة، والانتهاء من الخطة الاستثمارية، وحل مشكلة قيود الارتفاع في مدينتي أسيوط والفتح، إضافة إلى المشروعات التنموية الجارية بمراكز المحافظة.

ودعا المحافظ رجال الأعمال والمستثمرين إلى التوسع في إنشاء مشروعات صناعية بالمناطق الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بتعاون الغرفة التجارية في هذا الصدد.

من جانبه، ثمن المحاسب عمرو أبو العيون جهود محافظ أسيوط في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا حرص الغرفة على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في التنمية الشاملة بالمحافظة.

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ووافق مجلس إدارة الغرفة على عدد من المقترحات، منها تخصيص جزء من الأرض المجاورة للسوق الحضري لاستخدامها كمخازن تابعة لسكة حديد أسيوط، وتعديل تصميم الفناء الخلفي للسوق الحضاري لتحسين كفاءته التشغيلية.

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