أزمة عالمية مرتقبة، أمين الغرفة التجارية يكشف سر حظر تصدير السكر

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، استمرار حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر للحفاظ على المخزون والأسعار.

احتياطي ومخزون السكر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: لدينا احتياطي من السكر التمويني يكفي لـ 12 شهرا، أما سكر القطاع الخاص فيتجاوز المخزون 6 أشهر.



السبب وراء حظر تصدير السكر

وأوضح: حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر جاء في إطار التحوط، حيث إن الدولة حريصة على الإتاحة وفائض واستقرار الأسعار، حيث إنه بالمتابعة للأسواق العالمية رأينا حدوث أوبئة في الهند ثاني منتج في العالم في إنتاج السكر، وبالتالي سيحدث نقص في السكر ولذلك كان هناك تحوط بحظر تصدير الناتج المحلي.



ولفت: إنتاجنا في مصر 99% من الاحتياجات، ومتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار: لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية، ولكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يعرف ما ستنتج عنه الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.