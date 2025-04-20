الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أزمة عالمية مرتقبة، أمين الغرفة التجارية يكشف سر حظر تصدير السكر

حظر تصدير السكر،
حظر تصدير السكر، فيتو

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، استمرار حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر للحفاظ على المخزون والأسعار.

 

احتياطي ومخزون السكر 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: لدينا احتياطي من السكر التمويني يكفي لـ 12 شهرا، أما سكر القطاع الخاص فيتجاوز المخزون 6 أشهر.


السبب وراء حظر تصدير السكر

وأوضح: حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر جاء في إطار التحوط، حيث إن الدولة حريصة على الإتاحة وفائض واستقرار الأسعار، حيث إنه بالمتابعة للأسواق العالمية رأينا حدوث أوبئة في الهند ثاني منتج في العالم في إنتاج السكر، وبالتالي سيحدث نقص في السكر ولذلك كان هناك تحوط بحظر تصدير الناتج المحلي.


 ولفت: إنتاجنا في مصر 99% من الاحتياجات، ومتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار: لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية، ولكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يعرف ما ستنتج عنه الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازمه عالميه أمين الغرفة التجارية حظر تصدير السكر تصدير السكر السكر مخزون السكر احتياطي السكر

مواد متعلقة

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

ads

الأكثر قراءة

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

ما حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

وزير الأوقاف السابق: أنصبة الميراث ثابتة بنص قرآني ولا تحتمل الاجتهاد أو التغيير

المزيد
الجريدة الرسمية