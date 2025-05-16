الغرفة التجارية تكشف حقيقة نفوق 30% من الدواجن متأثرة بمرض وبائي

حالة من الجدل والقلق؛ سادا قطاع الثروة الداجنة، عقب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بشأن نفوق 30% من الدواجن متأثرة بالوضع الوبائي، وتأثر نحو 70% الطيور بانخفاض أوزانهم، وأن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يصل لـ 95 جنيهًا، وهو سعر غير مجدي للمربين، ولن يعوض خسائرهم.

فما حقيقة نفوق 30% من الدواجن متأثرة بمرض وبائي، وتأثير ذلك على أسعار الدواجن؟

د. ثروت الزيني

نفوق 30% من الدواجن كلام غير صحيح

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فلم يحدث أي تحورات للأمراض الوبائية منذ عامي 2006 و2007.

تحركات إيجابية من الجهات المعنية

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتحركات إيجابية بطول وعرض البلاد، فضلًا عن أن وزارة الزراعة تحدثت من قبل إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وطالبتهم بتقديم أي شكاوى أو مقترحات، أو التحدث عن أي مشكلات تواجه القطاع، وأعلنت الوزارة تكاتفها معهم في مواجهة أي مشكلة، وأن جميع قطاعاتها المعنية في خدمة الصناعة.

ما هي أهداف التحدث عن نفوق 30% من الدواجن؟

وتسائل «السيد» عن أهداف التحدث عن هذا الأمر في هذا التوقيت، وإحداث بلبلة بشأن نفوق 30% من الدواجن بعد تعرضها للإصابة بمرض وبائي، وأن 70% من الدواجن مهددين بنفس المصير، أي أنه يتحدث عن 100% من الصناعة واجهت خطر جسيم ولم يعلم به أحد خلال الفترة الماضية، وأن أثر ذلك ظهر جليًا خلال 48 ساعة فقط؛ بالتزامن مع بدء انخفاض أسعار الدواجن.

الدكتور عبد العزيز السيد

هل مجموعة من كبار المنتجين تحاول السيطرة على الصناعة؟

وتابع: فهل يعقل أن حدث كل هذا خلال 48 ساعة التي بدأت أسعار الدواجن في الانخفاض بعضد وصولها إلى 97 جنيهًا، وهو سعر لم يحدث في شهر رمضان الماضي مع زيادة الطلب على الشراء، متسائلًا: هل يبحثون بهذه التصريحات عن سبب لتثبيت السعر وضمان بيع الدواجن بأسعار مرتفعة لتحقيق المكاسب، وهل مجموعة من كبار المنتجين تريد وتحاول السيطرة على الصناعة وعليه تطلق تصريحات غير منطقية الحدوث.

استحالة أن تتعرض الصناعة لجائحة وبائية دون أن يدري أحدًا

وقال الدكتور عبد العزيز السيد إنه من الجائز إن تواجه مزرعة بعض المشكلات، لكن هناك استحالة أن تتعرض الصناعة لجائحة وبائية دون أن يدري أحدًا، أو تتحرك الجهات المعنية، خاصة وأن صناعة الدواجن صناعة خاصة يتلزم فيها المربي والمنتج بتطبيق جميع إجراءات الأمن الحيوي بدقة متناهية، واتباع التعليمات والإرشادات، واقتناء القطيع المناسب، ولا يقوم بإنزال القطيع لمزرعته إلا بعد التطهيرات والتأكد من سلامته.

دور الجهات المعنية في مواجهة أي مرض محتمل

وتابع: فضلًا عن وجود طبيب مشرف على التحصينات واللقاحات، وإذ حدث أي متغير أو شك في الإصابة بأي مرض؛ يقوم على الفور بالاتصال بقطاع الإدارة العامة للوقاية التابع بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها تذهب إلى المزرعة وتقوم بالحصول على عينات لفحصها، وحتى أن الحكومة تقوم بإجراءات إحترازية منها القيام بالتقصي النشط، والإستجابة السريعة للحالات، حتى أنها تقوم بأخذ عينات من الطيور المهاجرة لمواجهة أي مرض محتمل قد يصيب الدواجن أو الطيور بصفة عامة.

الأولوية هي الحفاظ على الصناعة

واستنكر «السيد» إصدار مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت، فهو كلام يهدم الجهود المبذولة من الجهات المعنية جميعها، فالأولوية هي الحفاظ على الصناعة، وتعظيم المنظومة والحفاظ على صغار المربين، وأن يباع المنتج بسعر يتناسب مع تكلفته حتى لا يخرج صغار المربين من المنظومة.

المطالبة بإلغاء اتحاد منتجي الدواجن ما لم يقم بواجبه

وقال أنا أرى من وجهة نظري الشخصية، إن لم يقم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بدوره المنوط به قانونيًا والذي أنشأ من أجله، وهو الحفاظ على الصناعة وتطويرها وتحديثها، فالأحرى أن يتم إلغاء هذا الاتحاد، خاصة وأنه ليس من المنطقي بدلًا من وقوفه ومساندته للدولة، يقوم بتدمير الجهود بتصريحات غير صحيحة، فمن المؤسف أن يخرج كلام غير مسئول من شخص بقيمة نائب رئيس الاتحاد فهذا غير منطقي أبدًا.

وتابع: لا يوجد داعي لإحداث بلبلة، فنحن نريد تطوير الصناعة وتحديثها والوصول للسعر العادل للمربي والمواطن.

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