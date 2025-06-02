رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029

كأس العالم للأندية 2029، ضمنت 3 أندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في الدور النهائي.

كما حجز الأهلي السعودي مقعده بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه على حساب كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في الدور النهائي.

كما ضمن بيراميدز المشاركة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بتغلبه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور النهائي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقًا على غرار بطولات كأس العالم للمنتخبات.



وتقام النسخة التالية من بطولة كأس العالم للأندية عام 2029 ولم يتحدد بعد هوية الدولة المستضيفة لها.



الأندية التي حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية 2029



1. الأهلي السعودي.

2. باريس سان جيرمان الفرنسي.

3. بيراميدز.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.



وتقام مواجهة الافتتاح بمونديال الأندية بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي بمشاركة العديد من الفرق العالمية على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.