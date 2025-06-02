الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2029، ضمنت 3 أندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في الدور النهائي.

 

كما حجز الأهلي السعودي مقعده بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه على حساب كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في الدور النهائي.

 

كما ضمن بيراميدز المشاركة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بتغلبه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور النهائي.

 

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقًا على غرار بطولات كأس العالم للمنتخبات.


وتقام النسخة التالية من بطولة كأس العالم للأندية عام 2029 ولم يتحدد بعد هوية الدولة المستضيفة لها.


 الأندية التي حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية 2029


1. الأهلي السعودي.

2. باريس سان جيرمان الفرنسي.

3. بيراميدز.

 

جدير بالذكر أن  الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.


وتقام مواجهة الافتتاح بمونديال الأندية بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي بمشاركة العديد من الفرق العالمية على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2029 باريس سان جيرمان الأهلي السعودي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا بطولة كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

تعليق غير متوقع لـ شادي محمد على فوز بيراميدز ببطولة إفريقيا

بيراميدز وسان جيرمان وأهلي جدة أبطال جدد لـ 3 قارات

بعد التتويج بلقب أفريقيا، بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال

بعد تأهل باريس، تصنيف الأندية الأوروبية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2029

العين الإماراتي يتعاقد مع مدافع سلوفيني قبل كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بعد مباراة فاصلة

الأكثر قراءة

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

ماذا أصاب صحة الزعيم؟ شقيق عادل إمام يوضح لـ "فيتو"

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

السيطرة على حريق بطريق الواحات جراء تصادم سيارتين إحداهما محملة بالمواد البترولية

رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية