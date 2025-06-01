بيراميدز وسان جيرمان وأهلي جدة أبطال جدد لـ 3 قارات

توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وفاز بيراميدز على صن داونز، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب 30 يونيو، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل بنتيجة 1-1 مع صن داونز، الأسبوع الماضي، في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

بيراميدز رابع نادي مصري بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا

ويعد هذا هو اللقب القاري الأول في تاريخ بيراميدز، بينما يعد ثاني ألقابه بشكل عام.

وأصبح بيراميدز، رابع الأندية المصرية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك.

3 فرق تحصد دوري الأبطال لأول مرة في قارات مختلفة

وفي القارة العجوز، توج باريس سان جيرمان، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب إنتر ميلان.

واكتسح باريس سان جيرمان، نظيره إنتر ميلان، في المباراة النهائية، بخماسية دون رد، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وحدث الأمر ذاته في قارة آسيا، بعدما توج أهلي جدة السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب كاواساكي الياباني.

وفاز أهلي جدة في المباراة النهائية، بهدفين دون رد، ليحقق لقب دوري الأبطال، للمرة الأولى في تاريخه.

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