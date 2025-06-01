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مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم تتسلم بوكليت اليوم الثاني

تسليم بوكليت اليوم
تسليم بوكليت اليوم الثاني، فيتو

تسلمت مراكز توزيع أسئلة امتحانات  الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم اليوم الأحد، مظاريف البوكليت  لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادتي  العلوم والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تسليم رؤساء اللجان أوراقهم من خلال مراكز توزيع الأسئلة لتصل إلي لجان سير الامتحانات في موعد أقصاه الساعة 8 صباحا، لتكون جاهزة علي التوزيع للطلبة مع بداية امتحانات الفترة الأولى.

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

حالة الطقس غدا الأحد 1-6-2025 في محافظة الفيوم

طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحان العربي والدين بنظام البوكليت

واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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