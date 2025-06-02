3 فرق عربية تتذوق اللقب القاري لأول مرة.. بيراميدز أحدث المتوجين بدوري أبطال إفريقيا.. أهلي جدة بطلا لكأس النخبة، والشارقة يفوز بدوري آسيا 2.. باريس سان جيرمان الأبرز

يعد نادي بيراميدز رابع الأندية التي تذوقت طعم التتويج القاري للمرة الأولى هذا الموسم 2024-2025 بعدما توج بطلًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في المباراة النهائية على صن داونز الجنوب أفريقي.

وتزين قائمة الأندية التي حصلت على البطولات القارية لأول مرة 2024-2025، عدد ثلاث أندية عربية وتادي فرنسي يقوده عربي وهو القطري ناصر الخليفي.

وأصبح بيراميدز رابع فريق يتوج ببطولة قارية للمرة الأولى هذا العام، بعد باريس سان جيرمان الفرنسي والأهلي السعودي والشارقة الإماراتي.

باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا

وكان باريس سان جيرمان قد توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا 2024-2025، بعد فوزه التاريخي بنتيجة 5-0 على إنتر ميلان في المباراة النهائية التي جمعتهما بألمانيا.

وتخلص سان جيرمان من لعنة دوري الأبطال بفوزه في ثاني نهائي له بالبطولة الأوروبية، بعدما خسر النهائي الأول بنتيجة 0-1 أمام بايرن ميونخ عام 2020.

أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة

كما توج أهلي جدة بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاوساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وتوج الأهلي السعودي بلقب البطولة القارية، بعدما سبق أن خسر النهائي مرتين في نسختي 1985 و2012.

الشارقة بطلا لدوري أبطال آسيا 2

كما توج نادي الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2، بفوزه على ليون سيتي سايلورز السنغافوري 2-1 في النهائي، ليحصد الفريق الإماراتي اللقب القاري الأول، كما أنها النسخة الأولى من البطولة التي تقام تحت اسم “دوري أبطال آسيا 2” بنظامها الجديد، والتي أقيمت بدلًا من كأس الاتحاد الآسيوي.

بيراميدز بطلا أفريقيا لأول مرة

ودخل فريق بيراميدز التاريخ من أوسع أبوابه، وحقق إنجازا لأول مرة في تاريخه بالفوز بأول ألقابه القارية في ثاني مشاركة له بدوري أبطال أفريقيا ليصبح النادي المصري الرابع بعد الأهلي والزمالك والاسماعيلي الذي يتوج بالنجمة الأفريقية.

وتُوِّج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب صن داونز في النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاءين.

وسجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في مرمى صن داونز بالدقيقة 24.

فيما أحرز أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57 من اللقاء من ضربة رأس، بينما سجل رينيرز لاعب صن داونز الهدف الأول في مرمى بيراميدز في الدقيقة 75.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز ضد صن داونز

وكان لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا

ووفق ما تم الإعلان عنه سواء من كاف أو فيفا في آخر نسخ من البطولة فإن قيمة جائزة الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 ملايين دولار.

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