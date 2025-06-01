ماكرون مشيدا بلاعبي سان جيرمان: أخيرا لقب دوري أبطال أوروبا في باريس

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلاعبي باريس سان جيرمان، ومدربهم الإسباني لويس إنريكي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وتوج باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي، بعد فوزه الكاسح على إنتر ميلان، بخماسية دون رد، أمس السبت.

كلمة ماكرون للاعبي باريس سان جيرمان

وقال ماكرون في كلمته أثناء استقبال لاعبي باريس في قصر الإليزيه: "أخيرا.. اللقب في باريس، والكل يعرف أنني كنت سعيدا قبل 32 عامًا عندما فاز مارسيليا بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لقد حققتم اللقب بأداء رائع وشراسة ووحشية، وكنا سعداء جميعا، والجمهور الفرنسي كان اللاعب رقم 12، وكان هذا الإنجاز لفريق متحد ومتضامن وصاحب إرادة قوية وطموح وبحالة ذهنية قوية".

وتابع: "هذه هي كرة القدم التي نحب أن نراها والتي قدمتموها"، مضيفا "عزيزي إنريكي لك فضل كبير في هذا الإنجاز، لقد منحت هذا الفريق القوة مع روح معنوية عالية".

ماكرون يوجه رسالة إلى إنريكي

وواصل ماكرون، موجها حديثه إلى إنريكي "لقد جعلت من ماركينيوس وحكيمي، رجالا حكماء وسط عناصر شابة".

وأشار "لقد قدمتم أداء رائعا، ولم تتهاونوا دفاعيا أثناء التقدم 4-0، وأظهر الفريق رغبة قوية في الفوز، وأشكر المدير الرياضي لويس كامبوس الذي بنى فريقا رائعا، إنتر مذهل، ولكن باريس قدم ملحمة".

رسالة ماكرون إلى ناصر الخليفي

وتوجه ماكرون بحديثه لناصر الخليفي، قائلا "لقد عانيت كثيرا على مدار 14 عاما، ودافعت كثيرا عن النادي والمدينة، ولم تستسلم أبدا، وعشت مع ماركينيوس، العديد من اللحظات السعيدة والحزينة، وما زلتم هنا".

واستطرد "أتمنى تتويجكم بجوائز وألقاب أخرى هذا العام سواء عثمان ديمبلي والكرة الذهبية أو ديزيريه دوي أفضل لاعب شاب، وأتمنى الاحتفال معكم بنجمة أخرى في العام المقبل، عاشت فرنسا".

ولم ينس ماكرون، استنكار أحداث الشغب، التي وقعت أمس السبت، بعد فوز باريس، والتي أسفرت عن وفاة شخصين، مشددا "سنعاقب المتورطين في الأحداث بلا هوادة، لقد أفسدتم الفرحة، الأمة في حداد، لأن ما حدث غير مقبول ولا علاقة له بكرة القدم".

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