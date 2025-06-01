إنجاز تاريخي أبرزها، نص تهنئة الرئيس السيسي لفريق بيراميدز

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فريق بيراميدز المصري لكرة القدم لفوزه بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الرئيس السيسي: أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وأضاف الرئيس السيسي: إن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية.

وتابع الرئيس السيسي: وأتمنى استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل.

وفاز فريق بيراميدز المصري على فريق صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الأحد فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ما عزز فرص الفريق السماوى فى حسم اللقب القاري الأول فى تاريخه.

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