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رياضة

تعليق غير متوقع لـ شادي محمد على فوز بيراميدز ببطولة إفريقيا

شادي محمد، فيتو
شادي محمد، فيتو

علق الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تتويج نادي بيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي صن داونز.

 

شادي محمد يعلق على فوز بيراميدز

وقال شادي محمد خلال لقائه ببرنامج “حارس الأهلى” الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بقناة “الأهلي”: "أبارك لـ بيراميدز الفوز ببطولة أفريقيا لأن هذه هي أخلاقنا لكن زعلت شوية من كولر لإنه هو السبب الرئيسي في خسارة البطولة".

استراتيجية كولر والإحلال والتجديد في النادي الأهلي

وتابع: "بطولة إفريقيا كانت سهلة وفي إيدينا لكن استراتيجية كولر هي سبب ضياع البطولة، الأهلي اشتغل على نفسه بسرعة وعلى الإحلال والتجديد، لما بيحصل بدري الإحلال والتجديد بتحافظ على مكانتك وهذا رغم تعاطفي مع علي معلول وعمرو السولية اللي الجمهور بيقيمهم إنهم أساطير".

 وواصل: "حب الناس لعمرو السولية وعلي معلول كبير لإنهم مكانوش موظفين وأعطوا بكل حب وجهد ولم يبخلوا بنقطة عرق وأيضا في الأساس أخلاقهم وسلوكياتهم سواء في الملعب أو أوضة اللبس، عمر جمهور الأهلي ما هينساهم ودي أكبر مكافأة هما حصلوا عليها، اللى بيعمله مجلس الإدارة دلوقتي مهم جدًا الفترة المقبلة في المنافسة على كل البطولات".
 

 

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شادي محمد كولر بيراميدز بطولة أفريقيا النادي الأهلي شوبير

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