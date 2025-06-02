الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشابي ألونسو يبدأ ولايته مع ريال مدريد بخطة جديدة

تشابي ألونسو، فيتو
تشابي ألونسو، فيتو

ريال مدريد، يدخل ريال مدريد عهدا جديدا تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث يتولى الأخير مهمته بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ألونسو ينوي وضع خطة واستراتيجية جديدة للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة مجددا لمنصات التتويج.

وفي تقرير خاص نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت أن تشابي ألونسو سيعتمد في ريال مدريد على نظام 4-3-3، بدلًا من خطة الثلاثي الدفاعي التي نجحت معه في ألمانيا، وذلك لعدم ملاءمة تركيبة الفريق الملكي حاليًا لهذا النظام.

المدرب الإسباني الشاب أثبت جدارته في باير ليفركوزن، حين قاد الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى، من خلال نظام لعب تكتيكي مبني على دفاع مكون من خمسة لاعبين.

وبحسب “ماركا”، فإن تشابي يرى أن الإمكانيات الحالية لخط دفاع ريال مدريد، وخاصة في ظل الإصابات المتكررة التي ضربت الثلاثي ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، وإيدير ميليتاو، لا تسمح بتطبيق نظام يعتمد على ثلاثة مدافعين أساسيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد تشابي ألونسو ألونسو صحيفة ماركا الاسبانية باير ليفركوزن

مواد متعلقة

ريال مدريد يتصدر تصنيف الأندية الأعلى قيمة مالية عالميا وبرشلونة ثالثا

أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو

مكافآت ضخمة تنتظر لاعبي ريال مدريد حال الفوز بمونديال الأندية

باريس سان جيرمان يتفوق على ريال مدريد ويخطف موهبة الأرجنتين

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 2.31 درجة يضرب الجيزة وبيان عاجل من الهلال الأحمر

تعليق غير متوقع لـ شادي محمد على فوز بيراميدز ببطولة إفريقيا

الفنان تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته

هزة أرضية بقوة 2.92 ريختر تضرب شمال مطروح

أكرم توفيق: تلقيت عروضا من بيراميدز والزمالك وهذه أسباب رحيلي عن الأهلي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

قصة المتهم بالتسبب في مصرع عريس الجنة بكورنيش المقطم.. الجاني شقيق ياسمين النرش صاحبة واقعة المطار الشهيرة.. السير عكس الاتجاه وتعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة أبرز الاتهامات

مصدر مقرب يكشف سبب فشل جلسة الصلح بين أحفاد نوال الدجوي

خدمات

المزيد

30 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 1/6/2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز توزيع لحوم الأضحية كلها على الفقراء؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية