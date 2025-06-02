تشابي ألونسو يبدأ ولايته مع ريال مدريد بخطة جديدة

ريال مدريد، يدخل ريال مدريد عهدا جديدا تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث يتولى الأخير مهمته بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ألونسو ينوي وضع خطة واستراتيجية جديدة للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة مجددا لمنصات التتويج.

وفي تقرير خاص نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت أن تشابي ألونسو سيعتمد في ريال مدريد على نظام 4-3-3، بدلًا من خطة الثلاثي الدفاعي التي نجحت معه في ألمانيا، وذلك لعدم ملاءمة تركيبة الفريق الملكي حاليًا لهذا النظام.

المدرب الإسباني الشاب أثبت جدارته في باير ليفركوزن، حين قاد الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى، من خلال نظام لعب تكتيكي مبني على دفاع مكون من خمسة لاعبين.

وبحسب “ماركا”، فإن تشابي يرى أن الإمكانيات الحالية لخط دفاع ريال مدريد، وخاصة في ظل الإصابات المتكررة التي ضربت الثلاثي ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، وإيدير ميليتاو، لا تسمح بتطبيق نظام يعتمد على ثلاثة مدافعين أساسيين.

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