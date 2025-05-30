مكافآت ضخمة تنتظر لاعبي ريال مدريد حال الفوز بمونديال الأندية

كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد سيكون أمام فرصة تاريخية ليكون أول بطل في النسخة الموسعة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسبانية، فإن تحقيق هذا اللقب قد يُدرّ على خزينة النادي نحو 140 مليون يورو، في حين وافقت الإدارة بالفعل على صرف مليون يورو مكافأة لكل لاعب حال التتويج بالبطولة.

ويُوحّد النادي جهوده بالكامل خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد للبطولة، التي تمثل أولوية قصوى لدى الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، باعتبارها تحديًا جديدًا، خاصة بعد خلافة تشابي ألونسو لكارلو أنشيلوتي.

فيما تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد وصيف الليجا، حدد توجهه بشأن أرقام القمصان للموسم القادم، مع توقعات بإجراء تغييرات مهمة في أرقام اللاعبين، خاصة الرقمين 9 و10.

ومع رحيل لوكا مودريتش عن اللوس بلانكوس في يوليو المقبل، سيصبح القميص رقم 10 شاغرًا، ما يفتح الباب أمام النادي ليعرض هذا الرقم على كيليان مبابي.

القميص رقم 10 يذهب لـ مبابي

وأكد التقرير أن القميص رقم (10) سيذهب إلى كيليان مبابي الذي كان من المتوقع أن يرتديه منذ بداية الموسم الحالي، إلا أن تجديد لوكا مودريتش لعقده فور وصول مبابي أبقى الرقم بحوزة الأسطورة الكرواتية.

ويُعد القميص رقم 10 في ريال مدريد ذا تاريخ عريق، فقد ارتداه نجوم كبار مثل جيمس رودريغيز، وبرايان لودروب، وفرانسيسكو بوشكاش ومسعود أوزيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتداء مبابي لهذا الرقم سيساعد في توطيد صورته كلاعب عالمي، خاصة أنه الرقم الذي يرتديه مع منتخب فرنسا، مما سيرفع من قيمته التسويقية والتجارية في النادي.

القميص 9 يذهب إلى إندريك

وبينت صحيفة "آس" الإسبانية أن القميص رقم 9 في اللوس بلانكوس قد يشهد تغييرًا كبيرًا في الموسم القادم، حيث يُتوقع أن يتولى اللاعب البرازيلي الصاعد إندريك ارتداءه، ليكون أول برازيلي يحمل هذا الرقم منذ رونالدو نازاريو عام 2007.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول كان جزءًا من خطة النادي منذ الصيف الماضي، لكنه تأجل بسبب استمرار لوكا مودريتش مع الفريق.

ووفد إندريك إلى ريال مدريد، في مطلع موسم 2024-25، حيث انضم إلى المرينغي بعد بلوغه السن القانوني، وبعد انتقاله إلى النادي الملكي في صيف العام الماضي، وقع المهاجم الشاب على عقد طويل الأمد، حيث سيظل لاعبًا في "سانتياغو برنابيو" لمدة ستة مواسم، ما يعني أن عقده سيستمر حتى يونيو 2030.

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