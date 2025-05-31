ريال مدريد يتصدر تصنيف الأندية الأعلى قيمة مالية عالميا وبرشلونة ثالثا

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم، بواقع 6.75 مليار دولار، للعام الرابع على التوالي، وفقًا لمجلة (فوربس) الأمريكية، كما أصبح أول ناد تتجاوز إيراداته مليار دولار.

برشلونة في المركز الثالث

بينما حافظ نادي برشلونة على المركز الثالث بقيمة بلغت 5.65 مليار دولار.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 2% في قيمة النادي المدريدي مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للتقرير السنوي للمجلة.

وخلال موسم 2023-2024، حقق الميرنجي إيرادات بلغت 1.13 مليار دولار، مما جعله أول نادٍ لكرة القدم يتجاوز حاجز المليار دولار.

علاوة على ذلك، يسلِط التقرير السنوي الضوء على فوز الريال بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وتحالفاته التجارية، وشعبيته الدولية كعوامل رئيسية وراء هذه الزيادة.

ويأمل النادي في استرداد بعض الإيرادات التي أنفقها على تجديد ملعب سانتياجو برنابيو في الأيام التي ستقام فيها مباريات، بما في ذلك مبيعات التذاكر.

مانشستر يونايتد ثاني أعلى نادي قيمة في العالم

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني بإيرادات تبلغ 6.6 مليار دولار، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث بإيرادات تبلغ حوالي 821 مليون دولار، وهو رقم قد يتجاوز في مرحلة ما المليار دولار بعد تجديد ملعبه، وفقًا لمجلة (فوربس).

وكانت الإضافة المفاجئة إلى القائمة هي آرسنال، الذي صعد من المركز العاشر إلى الثامن، بزيادة قدرها 31% وإيرادات بلغت 771 مليون دولار.

أما باريس سان جيرمان، صاحب المركز السابع بقيمة 4.6 مليار دولار، فقد يتقدم العام المقبل، وفقا لما سيحدث في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان اليوم السبت، حيث أنه قد يجني 28 مليون دولار إضافية.

كما دخل أتلتيكو مدريد القائمة، رغم من احتلاله المركز الثالث عشر بإيرادات بلغت 1.7 مليار دولار.

قائمة أعلى 10 أندية قيمة في العالم

1- ريال مدريد (6.750 مليار).

2- مانشستر يونايتد (6.600 مليار).

3- برشلونة (5.650).

4- ليفربول (5.400).

5- مانشستر سيتي (5.300).

6- بايرن ميونخ (5.100).

7- باريس سان جيرمان (4.600).

8- آرسنال (3.400).

9- توتنهام (3.300).

10- تشيلسي (3.250).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.