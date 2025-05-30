الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو

إلكسندر أرنولد
إلكسندر أرنولد

 أعلن نادي ريال مدريد توصله لاتفاق رسمي مع نادي ليفربول يقضي بانضمام الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد إلى صفوف الفريق الملكي لمدة ستة مواسم، تبدأ من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2031.

ويأتي انضمام ألكسندر أرنولد صاحب الـ 26 عامًا بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع ليفربول، توج خلالها بـ9 بطولات كبرى، من بينها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر الإنجليزي.

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 ويُعد أرنولد أحد أبرز المواهب التي تخرجت من أكاديمية ليفربول، حيث أمضى كامل مسيرته الاحترافية في “الريدز”، كما مثّل منتخب إنجلترا منذ عام 2018، وشارك معه في بطولتين لكأس العالم (2018 و2022) وبطولة أمم أوروبا 2024.

 

أرنولد يشارك مع ريال مدريد في مونديال الأندية
 ووفقًا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، بأن ريال مدريد سيدفع رسوم انتقال تُقدّر بحوالي 10 ملايين يورو إلى ليفربول من أجل السماح بضم ترينت ألكسندر أرنولد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كما سيتكفل أيضًا نادي ريال مدريد بدفع راتب ألكسندر أرنولد خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك ضمن الاتفاق المُبرم مع نادي ليفربول.

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