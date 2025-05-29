باريس سان جيرمان يتفوق على ريال مدريد ويخطف موهبة الأرجنتين

تفوق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، في سباق ضم الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت.

وكان الأرجنتيني صاحب الـ17 عاما في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد، حيث يلعب في خط الوسط المهاجم، إلا أن تقارير أرجنتينية أكدت أن ممثلي باريس يان جيرمان عقدوا اجتماعا في بوينس آيرس مع إدارة نادي ريفر بليت ووكلاء اللاعب للتوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال ماستانتونو إلى باريس سان جيرمان في عام 2026.

وجاءت الصفقة بناءً على طلب شخصي من المدرب لويس إنريكي، الذي يرى في اللاعب إضافة قوية لتشكيلة الفريق، هاصة بعد تألق ماستانتونو، الذي يعد أحد أبرز المواهب في نادي ريفر بليت، في موسم 2025 بتسجيله 7 أهداف وصناعته 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة.

ومن المقرر أن يبقى اللاعب مع ريفر بليت حتى نهاية الموسم الأرجنتيني، مما يتيح له المشاركة في بطولتي كأس العالم للأندية وكوبا ليبرتادوريس، قبل الانتقال لنادي العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الصيفية 2026، مع إمكانية انضمامه إلى باريس سان جيرمان في يناير 2026.

إنريكي: باريس سان جيرمان يريد كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

فيما رفع لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، راية التحدي من أجل كتابة التاريخ النادي بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني مساء السبت القادم، من أجل التتويج بلقب البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

إنريكي يتحدث عن الفوز بدوري أبطال أوروبا

وشدد إنريكي على أن فريقه يستحق التأهل للمباراة النهائية، لكنه يدرك أن كل جهودهم ستضيع هباء إذا لم يحققوا الفوز باللقب القاري الذي يحلم نادي العاصمة الفرنسية بالحصول عليه للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لسان جيرمان بموقع (إكس) قال إنريكي: "لم يتبق لنا سوى مباراة واحدة. لم يتبق سوى فريقين في دوري أبطال أوروبا، إنتر ونحن".

وأضاف إنريكي في تصريحاته: "إنتر فريق أكثر خبرة منا. لا شك أنهم يستحقون التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا نفخر بما حققناه. لكن يتعين علينا أن ننجز المهمة لأن هدفنا هو دخول التاريخ".

وفرض سان جيرمان، الذي خسر أمام بايرن ميونخ، نهائي نسخة المسابقة عام 2020، هيمنته على الساحة المحلية في السنوات الأخيرة، لكن الفوز بدوري الأبطال ظل بعيد المنال حتى الآن.

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