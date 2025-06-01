الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تنسف مركزا لعلاج مرضى الكلى شمالي قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بنسف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا مخصصا لمرضى الكلى شمالي قطاع غزة.

 

ضحايا مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في المجازر التي شهدتها مراكز توزيع المساعدات في رفح الفلسطينية وجسر وادي غزة منذ 27 مايو الماضي.

 

ارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر، بارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة و5 حالات موت سريري.

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