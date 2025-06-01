الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم الأحد، سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان.

الاحتلال يزعم استهداف أحد أعضاء حزب الله جنوبي لبنان

وزعم جيش  الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، استهداف أحد أعضاء حزب الله، مدعيا أنه كان يعمل بمنظومة الصواريخ المضادة للدروع في أرنون جنوبي لبنان.

غارة على سيارة في بيت ليف جنوب لبنان

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة أرنون جنوبي البلاد.

وشن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، غارة على سيارة في بيت ليف جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية بـ «غارة من مسيرة اسرائيلية على بلدة بيت ليف في جنوب لبنان».

قيادات وناشطين في حزب الله

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أن الغارة أسفرت عن سقوط جريح واتجهت سيارات الإسعاف فورًا إلى موقع الحادث.

ولا تُعد هذه الغارة الأولى من نوعها في جنوب لبنان خلال الأسابيع الماضية، بل جاءت ضمن سلسلة اغتيالات واستهدافات جوية نفذتها طائرات ومسيّرات إسرائيلية ضد قيادات وناشطين في حزب الله.

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