مسلسل آسر الحلقة 45، عزت يتلاعب بـ "لارا" لكشف أسرار آسر

دارت أحداث الحلقة الخامسة والأربعين من مسلسل آسر حول مزاد أثري شارك فيه كل من آسر، ناي، راغب، وحياة، من أجل شراء قطعة ذهبية أثرية، وكان آسر قد أقنع راغب بأن شراء هذه القطعة الذهبية لحياة سيُثبت مدى تقديره واهتمامه بها.

بالفعل، يدخل راغب المزاد لكنه يُفاجأ بوجود مزايد غامض يرفع السعر بشكل مبالغ فيه، فيفشل في الحصول عليه، ويطلب راغب من آسر أن يُقرضه المال، لكن آسر يرفض باعتبار أن راغب لا يملكه، وفي نهاية المزاد، يفوز شخص آخر كان يتحدث عبر الهاتف بالقطعة الذهبية، لكن المفاجأة أن آسر يُرسل رسالة إلى حياة يُرفق فيها تلك القطعة الذهبية النادرة ليتضح أنه هو من اشتراها وتعمد إفشال محاولة راغب وفي الوقت ذاته يتقرب من حياة.

وتتأثر حياة وتقرر التواصل مع آسر وتسأله إن كان يرغب في لقائها، بينما يبدأ الشك يتسلل إلى راغب تجاه زوجته، فيراقب تحركاتها ويكتشف كذبها عليه، فقد أخبرته أنها مع ابنهما جاد، بينما كانت في الحقيقة ذاهبة للقاء آسر.

في ذلك اللقاء، يواجهها آسر ويطلب منها أن تتخلى عن حياتها القديمة وعن راغب، وأن تهرب معه لتبدأ حياة جديدة، بينما راغب يظن أن آسر ما يزال إلى جانبه ويساعده.

وبعد لقائه بها، يعود آسر إلى راغب ويخبره كذبًا أن حياة ما زالت تحبه، وأن لا أحد في حياتها سواه، فيُغدق راغب عليه الشكر والامتنان دون أن يعلم بالخيانة التي تدور من خلفه.

وكان آسر قبل أن يغادر حياة، يعطيها مفتاح غرفة في أحد الفنادق ويخبرها أنه سيكون في انتظارها، وتبدأ حياة في بيع جزء من ذهبها، لكنها ترفض بيع القطعة التي أهداها إياها آسر، ما يدل على تعلقها العاطفي به.

وفي خط موازٍ، يواصل عزت التقرب من لارا بهدف استدراجها والحصول على أسرار تخص آسر، يتقربان، ويسهران معًا، ويحتسيان الخمر، حتى تأخذه لارا إلى منزل آسر حيث يعثر عزت على خزنة.

يقنع عزت لارت بأن تلك الخزنة ستكون “الهدية” التي ستمنحها ثقته، وفي أثناء وجودهما هناك، يعود فيصل إلى الشقة ويدخل ليجد حركة مريية، لتنتهي الحلقة على مشهد يملؤه التوتر ويمهد لانكشاف الأسرار.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

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