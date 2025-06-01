الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع بالقناطر الخيرية

حريق مصنع القناطر
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو

دفعت الحماية المدنية بالقليوبية بـ 10 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق في مصنع سلك المواعين وقسم الكرتون والمسامير والمخازن بمصنع بميدان الحادثة، دائرة قسم القناطر الخيرية، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة.

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حريق هائل في مصنع سحب سلك مواعين بالقناطر الخيرية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية  مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة. كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات.

وما زالت جهود الإطفاء جارية حتى الآن، وسط تكثيف أمني وتواجد مكثف من القيادات المحلية لمتابعة الموقف.

حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو
حريق مصنع القناطر الخيرية،فيتو

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الحماية المدنية بالقليوبية حريق مصنع القناطر الخيرية القليوبية

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