أصيب شاب بجروح طعنية وقطعية نافذة بالبطن والظهر والكتف وفروة الرأس، فى مشاجرة بالأسلحة مع شخصين، بسبب خلاف في قرية المنشاة التابعة لكفر شكر بالقليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة شاب بجروح في مشاجرة بالأسلحة مع شخصين بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب فى مشاجرة مع شخصين بقرية المنشأة الصغرى دائرة المركز وتم نقل المصاب إلى المستشفى

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مسرح الجريمة، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة حازم. ع. ف 29 سنة مقيم قرية المنشأة الصغرى بجروح طعنية وقطعية بالبطن نافذة والظهر من الجانب الأيسر والكتف وفروة الرأس فى مشاجرة مع محمد. ن. س وأحمد ب. ع مقيمين بقرية المنساة دائرة المركز خلاف بينهما، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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