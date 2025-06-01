خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، غدا الأثنين 6 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2 يونيو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة:

تلاوات المصحف المرتل

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي المائدة - الأنعام ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٢٧ ق

الساعة / ١٣:٣٣ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / ٣٠ق

الساعة / ١٥:٠٩ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.

الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠٢:١٨ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ٠٤:٥٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي يونس - هود ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ٠٣:٢٣ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / ۲۷ ق

والمصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: قالون الساعة 20:14

يليه المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية : ورش الساعة 21:00

أما الختمة المرتلة متعددة القراء فستكون الساعة 01:53 تلاوة للقارئ / محمود حسین منصور / من الآية ۱۹ من سورة الشورى وحتى الآية ٨٣من سورة الزخرف/ ۲۹ ق

تلاوات القرآن المجود

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة 30ق

19:07( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورتي النساء / المائدة 45ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سورة الفرقان 45ق

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وماتيسرمن سورتي الأحقاف/ محمد 44ق

02:48(قبل الفجر) للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسرمن سورة آل عمران 30ق.





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