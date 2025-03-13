الخميس 13 مارس 2025
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اقتصاد

يبدأ من 40 جنيها، تعرف على أسعار الرقاق بالأسواق استعدادا للعيد

أسعار الرقاق، فيتو
أسعار الرقاق، فيتو

أسعار الرقاق والجلاش والسمبوسك بالأسواق، يزيد الإقبال على شراء الرقاق والجلاش والسمبوسة بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ تعد صينية الرقاق باللحمة، أو سندوتشات الرقاق الطري باللحوم أو الفراخ من أبرز الأطباق التي تحرص ربة المنزل على طهيها خلال العيدين.

<strong>اسعار الرقاق في الأسواق</strong>
أسعار الرقاق في الأسواق

 أسعار الرقاق والجلاش والسمبوسة في المحال التجارية

وتستعرض « فيتو» أسعار الرقاق والجلاش والسمبوسة في المحال التجارية بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر 2025.

<strong>اسعار الرقاق في الأسواق</strong>
اسعار الرقاق في الأسواق
  • تراوح سعر الرقاق الناشف من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الرقاق طري من 40 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر السمبوسة لفة بين 40 و55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو جلاش بين 35 و55 جنيهًا.

أسعار لفة الجلاش في الأسواق

وفيما يخص أسعار الجلاش المعبأ، فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر لفة جلاش سفرة وزن 400 جرام نحو 30 جنيهًا.
  2. بلغ سعر جلاش سوبريم لفة وزن 400 جرام نحو 33 جنيهًا.
  3. بلغ سعر جلاش فاخر ريفيولا وزن 400 جرام نحو 40 جنيهًا.

 

سعر الجلاش في الأسواق

  • بلغ سعر لفة جلاش الزهار وزن 350 جرامًا نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر لفة جلاش السلام وزن 350 جرامًا نحو 18 جنيهًا.
  • بلغ سعر لفة جلاش مجمد وزن 350 جرامًا نحو 17 جنيهًا.
  • بلغ سعر لفة جلاش السنبلة وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.

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