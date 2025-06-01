آخر تطورات الملف النووي الإيراني.. سلطنة عمان تقترح إنشاء مركز إقليمي لتخصيب اليورانيوم.. واشنطن تعترف بحق طهران في التكنولوجيا الذرية.. وعراقجي: لن نتسامح في حقوق شعبنا المشروعة

سلط موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، الضوء علي حديث مسؤول أمريكي قال إن سلطنة عمان طرحت فكرة إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم.

فكرة إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم

وأوضح أن فكرة الاتحاد تأتي للأغراض النووية المدنية، تحت مراقبة وكالة الطاقة الذرية، مبينا أنه جاء نتيجة جولة المفاوضات الأخيرة مع ايران.

وأضاف المسؤول أن "واشنطن تبنت مقترح السلطنة وتريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران".

وأشار إلى أن المقترح المحدث جاء نتيجة الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما قبل أسبوع، ولفت إلى أنه في حال التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فسوف تقوم الفرق الفنية من الجانبين بصياغة اتفاق مفصل.

اعتراف أمريكا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم

ووفق المسؤول الأمريكي، طرحت واشنطن فكرة أخرى هي أن "تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما تعلق طهران التخصيب لديها بالكامل".

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نظيره العُماني قدم خلال زيارة قصيرة لطهران أمس السبت بنود مقترح أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.

وأضاف عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن إيران "سترد على المقترح الأمريكي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".

وحول طبيعة المقترح، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس السبت، أن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف أرسل "اقتراحًا مفصلًا ومقبولًا إلى إيران بشأن الاتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "من مصلحة إيران قبوله".

إيران تحذر الأوروبيين من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسرب مؤخرًا

وفي سياق اخر حذرت إيران الأوروبيين من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سرب مؤخرا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد: إن بلاده "سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

جاء ذلك بعدما أوضحت الوكالة الدولية في تقرير سري أن طهران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60 ٪ القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

الطاقة الذرية: زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب تثير مخاوف كبرى

كما أوضحت قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا أن المخزون بلغ 408,6 كلج في 17 مايو بزيادة 133,8 كلج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلج خلال الفترة السابقة. ورأت الوكالة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب تثير مخاوف كبرى".

كذلك أشارت إلى أن كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية باتت تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوجراما

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