خطة الأربعة أيام، خطوات تنظيف البيت استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتسارع ربات البيوت في الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة المباركة التي تحمل معها روحانية خاصة، واجتماعات عائلية، واستضافة للضيوف، مما يتطلب بيتًا نظيفًا، منظمًا، ومرحبًا.





ونظرًا لأن ما تبقى على العيد هو أربعة أيام فقط، فإن التخطيط الجيد وتوزيع المهام يعد أمرًا ضروريًا لتفادي الإرهاق والإنجاز بكفاءة.



أكدت خبيرة الاقتصاد المنزلي منال عبدالرحمن، أن الاستعداد للعيد من الطقوس الجميلة التي تضيف بهجة وروحًا خاصة لأجواء الأسرة، ويعكس نظافة البيت أيضًا حسن استقبال الضيوف والاحتفاء بالمناسبة.



وأضافت خبيرة الاقتصاد المنزلي، أنه باتباع خطة موزعة ومنظمة على أربعة أيام فقط، يمكن لكل ربة بيت أن تُنهي تنظيف منزلها دون تعب أو توتر، بل بإحساس من الإنجاز والرضا.



وفيما يلي تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلي، خطة تفصيلية مكونة من خطوات عملية موزعة على الأيام الأربعة قبل العيد، لمساعدة كل سيدة على تنظيف وتجهيز بيتها دون ضغط أو تعب زائد:

اليوم الأول: التخلص من الفوضى والترتيب العام



1. فرز وتنظيم الأغراض:

ابدئي بالتخلص من الفوضى المتراكمة خلال الفترة الماضية. مرّي على غرف النوم، غرفة المعيشة، والمطبخ، وتخلصي من كل ما هو غير ضروري مثل الأوراق القديمة، عبوات فارغة، أو أدوات مكسورة. يمكن استخدام صناديق مخصصة للتبرع أو التخزين الموسمي.

2. تنظيم الخزائن:

خزائن الملابس، الأدراج، وخزائن المطبخ تحتاج لإعادة ترتيب سريعة. قومي بترتيب الملابس، طيّها بشكل منظم، ووضع ملابس العيد في مكان يسهل الوصول إليه.

3. تنظيف سطحي شامل:

استخدمي هذا اليوم لمهمة التنظيف السطحي: إزالة الأتربة من الأرفف والطاولات، تنظيف الزجاج والمرايا، ومسح الأرضيات باستخدام مواد معطرة تضيف لمسة من الانتعاش للمنزل.

نصيحة: شغّلي بعض الأناشيد أو التكبيرات الخاصة بالعيد أثناء العمل لرفع المعنويات.

تنظيف المطبخ

اليوم الثاني: التنظيف العميق للمطبخ ودورات المياه



1. المطبخ – القلب النابض للبيت في العيد:

ابدئي بتنظيف عميق للثلاجة، وتخلصي من أي مواد منتهية الصلاحية. نظّفي الأرفف الداخلية، ثم انتقلي إلى تنظيف البوتجاز والفرن وشفاط المطبخ. تأكدي من تجهيز أدوات الطهي الخاصة بيوم العيد مثل السكاكين، الأواني الكبيرة، وصواني التقديم.

2. دورات المياه:

تنظيف الحمامات خطوة لا غنى عنها. استخدمي المنظفات المطهّرة لتنظيف الأرضيات، الحوض، المرحاض، والمرايا. استبدلي المناشف القديمة بأخرى نظيفة، وضعي لمسات بسيطة مثل معطر جو أو شموع صغيرة لإضافة طابع عطري محبب.

3. تنظيف الجدران والأبواب إذا لزم:

إذا كان لديك وقت، امسحي الجدران القريبة من المطبخ والحمامات لإزالة آثار البخار أو الدهون.

نصيحة: نظّمي المطبخ بطريقة تسهل عليك الطهي في صباح العيد، وضعي خطة بسيطة لوجبة الإفطار إن وُجد ضيوف.

اليوم الثالث: تنظيف المفروشات وغرف النوم



1. غسل الستائر والمفروشات:

قومي بغسل أو تغيير الستائر، حسب نوع القماش والوقت المتاح. اغسلي المفارش وأغطية الأرائك، وكذلك البطانيات الخفيفة أو اللحف الصيفية. هذه الخطوة تضيف إحساسًا بالنظافة العامة.

2. تنظيف وغبار الأثاث:

امسحي الغبار عن الطاولات، الكومود، الأرفف، ومساند الكنب. لا تنسي تنظيف الإطارات والصور المعلقة على الجدران.

3. تنسيق غرفة الضيوف (إن وُجدت):

جهزي غرفة الضيوف بفرش نظيف، عطر خفيف، ووسائد مرتبة. يمكن وضع لمسة ترحيبية بسيطة كزهرة أو شمعة صغيرة.

4. تنظيم غرف الأطفال:

اطلبي من أطفالك مساعدتك في ترتيب ألعابهم ومكاتبهم، مع جعل الأمر ممتعًا لهم.

نصيحة: خصصي ركنًا هادئًا ومريحًا لتضعي فيه ملابس العيد المُكوية، حتى لا تتجعد.

تنظيف الحمامات

اليوم الرابع: اللمسات الأخيرة وتعطير المنزل



1. تنظيف الأرضيات النهائية:

قومي بمسح الأرضيات جيدًا بمحلول منعش. إذا كانت هناك سجادات صغيرة تم غسلها مسبقًا، أعيدي فرشها بعد التأكد من نظافتها تمامًا.

2. تعطير وتزيين المنزل:

استخدمي بخورًا خفيفًا أو معطرات جو طبيعية مثل الزيوت العطرية (كاللافندر أو الورد). يمكنك تزيين البيت بلمسات عيدية بسيطة مثل فانوس، بالونات صغيرة للأطفال، أو طاولة حلوى مرتبة.

3. تحضير أدوات استقبال الضيوف:

رتبي أدوات الضيافة (فناجين، صواني تقديم، علب شوكولاتة)، وتأكدي من نظافة طاولة السفرة أو غرفة الجلوس التي سيُستقبل فيها الضيوف.

4. مراجعة التفاصيل:

راجعي قائمة مهامك، تأكدي من إنجاز كل بند. جهزي ملابس العيد لجميع أفراد الأسرة، وتأكدي من كيّها وترتيبها في مكان يسهل الوصول إليه في صباح العيد.

نصيحة: لا تنسي تخصيص وقت لك للاسترخاء قبل العيد، والاهتمام بمظهرك الشخصي.



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