نظافة آمنة وفعالة، منظفات الأسطح والأرضيات المنزلية من صنع اليد

مع تزايد الوعي الصحي والبيئي في السنوات الأخيرة، بدأت الكثير من النساء في البحث عن بدائل طبيعية للمنتجات الصناعية، خاصة تلك المستخدمة في التنظيف.

خاصة أن المنظفات التجارية غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على البيئة، وقد تسبب أيضًا تهيجًا للجلد أو الجهاز التنفسي، خصوصًا للأطفال وأصحاب الحساسية.





لهذا السبب، ظهرت الحاجة لتصنيع منظفات منزلية آمنة وفعالة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة.



وتُعد صناعة المنظفات المنزلية للأسطح والأرضيات تجربة مفيدة تجمع بين البساطة والفعالية. فهي لا توفر فقط بديلًا صحيًا وآمنًا، بل تساهم أيضًا في تخفيض الإنفاق وتحقيق الاستقلالية في إدارة المنزل.

والأهم من ذلك، أنها تُمكن كل امرأة من العناية ببيتها بأدوات طبيعية تحافظ على صحتها وصحة أفراد أسرتها.



نستعرض في السطور التالية، أهمية تصنيع منظفات منزلية للأسطح والأرضيات، وأفضل وصفات مجربة وآمنة يمكن استخدامها في كل بيت، وفقا لموقع thespruce.



أولًا: لماذا نلجأ إلى المنظفات المنزلية الصنع؟



منظفات من صنعك

السلامة الصحية: المنظفات المنزلية تعتمد على مكونات طبيعية مثل الخل، البيكربونات، والزيوت الأساسية، وهي آمنة للإنسان والحيوان، ولا تسبب تهيجًا أو حساسية في الغالب.

الحفاظ على البيئة: المكونات المستخدمة في هذه المنظفات قابلة للتحلل ولا تلوث المياه أو الهواء.

التوفير الاقتصادي: تكلفة صناعة هذه المنظفات أقل بكثير من شراء المنتجات الجاهزة، مع نتائج مماثلة في النظافة والتعقيم.

التحكم في الرائحة والمكونات: يمكن اختيار الروائح المفضلة والتحكم في تركيز المواد حسب الحاجة.

ثانيًا: مكونات طبيعية فعالة في تنظيف الأسطح والأرضيات



الخل الأبيض: مطهر فعال، يزيل الدهون والبقع ويقتل الجراثيم.

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز): مزيل قوي للروائح وملمع طبيعي للأسطح.

زيت الليمون أو زيت شجرة الشاي: له خصائص مضادة للبكتيريا ويمنح رائحة منعشة.

الصابون القشتالي أو الصابون السائل الطبيعي: فعال في إذابة الأوساخ دون الإضرار بالأسطح.

الماء الساخن: يزيد من فعالية التنظيف والتعقيم.

ثالثًا: وصفات عملية لمنظفات منزلية الصنع



1. منظف عام للأسطح (مطبخ، طاولات، خزائن)

المكونات:

كوب من الماء

كوب من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

10 قطرات من زيت الليمون أو زيت شجرة الشاي

الطريقة:

تخلط المكونات في زجاجة رذاذ (بخاخ).

ترج جيدًا قبل كل استخدام.

يُرش على الأسطح ويُمسح بقطعة قماش نظيفة.

الفائدة: هذا المنظف فعال في إزالة الدهون والبقع، كما أن الخل والزيت العطري يساعدان في تعقيم السطح وترك رائحة لطيفة.

2. منظف الأرضيات الخشبية أو البلاط

المكونات:

3 لتر ماء دافئ

نصف كوب خل أبيض

ملعقة كبيرة صابون سائل طبيعي

10 قطرات زيت عطري (لافندر أو نعناع)

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في دلو.

تستخدم ممسحة مبللة بالخليط لتنظيف الأرضيات.

لا يحتاج إلى شطف بالماء.

ملاحظة: يجب اختبار المنظف على جزء صغير من الأرضية أولًا، خاصة إذا كانت الأرضية من الخشب غير المعالج.

3. معجون تنظيف للبقع الصعبة

المكونات:

نصف كوب بيكربونات الصوديوم

ملعقة كبيرة ماء

ملعقة كبيرة خل

الطريقة:

يُخلط الخليط حتى يصبح قوامه مثل المعجون.

يوضع على البقعة ويفرك باستخدام إسفنجة.

يُترك لعدة دقائق ثم يُمسح.

يستخدم لـ: إزالة البقع من الأرضيات، الحوائط، الأحواض وحتى الأفران.

منظفات للاسطح والارضيات

رابعًا: نصائح لضمان فعالية وأمان استخدام المنظفات المنزلية



التجربة على منطقة صغيرة أولًا: خاصة مع الأسطح الحساسة كالخشب أو الرخام.

حفظ المنظفات في زجاجات مع تسميات واضحة: لتفادي الخلط أو الاستخدام الخاطئ.

الابتعاد عن خلط مكونات ضارة: مثل الخل والكلور، حيث ينتج عنه غاز سام.

استخدام قفازات عند الحاجة: خاصة إذا كانت البشرة حساسة.

تخزينها بعيدًا عن متناول الأطفال: رغم أنها طبيعية، إلا أنها غير صالحة للاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.