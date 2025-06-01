تعليم كفر الشيخ: ضبط 5 حالات غش بامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، رصدت 5 حالات غش لطلاب باللجان، كما تم تحويل ملاحظين للتحقيق.، وجرى تحرير محاضر لهم.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه لن يتهاون في محاسبة المخطئين، وأنه وجه رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين، وان هناك متابعة مستمرة، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأدائهم الامتحانات.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات

وتابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاحد، بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ثاني ايام امتحانات الشهادة الاعدادية لأداء ٦٦٢٠٠طالب وطالبة ب٣٤٩ لجنة في مادتي العلوم والهندسة مؤكدا علي التواصل المستمر مع الغرف الفرعية للادارات التعليمية ١٣ لتهيئة الأجواء لأداء الطلاب الامتحانات

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